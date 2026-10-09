El proyecto Logroño 1521 promete dos aparcamientos subterráneos y 27.000 m² de zona verde

En Logroño, el Proyecto 1521, en el entorno del parque del Ebro, el Cubo de Revellín y los pabellones de Comandancia, transformará la parte histórica, dotándola de nuevos usos e impulsando el patrimonio y la cultura.

Incrementará 27.000 metros cuadrados de zonas verdes y esta actuación supondrá el desplazamiento del vial norte, para recuperar centralidad y acercar el río Ebro al entorno urbano, que incluirá una nueva glorieta; también aumentará alrededor de un 30 por ciento las plazas de aparcamiento, en dos espacios subterráneos, en la calle Bailén y en el Cubo del Revellín; y destapará un 40 por ciento más de restos arqueológicos que se hallan en un estado de conservación integral y permitirá visitar el convento y la barriada medieval de Valbuena o Palacio de la Inquisición.

El Ayuntamiento ya cuenta con el plan director y en los próximos meses se contratarán los estudios de viabilidad, geotécnicos, topográficos y de tráfico necesarios para comenzar las actuaciones. El arquitecto, Jesús Ulargui, señalaba que las distintas fases del proyecto podrían realizarse de forma independiente e, incluso, simultánea.

Apuntaba el alcalde, Conrado Escobar, que los presupuestos de la ciudad de 2027 contemplarán algunas partidas para este proyecto y podrían iniciarse licitaciones el año que viene, pero no ha querido desvelar fechas concretas ni presupuesto total.