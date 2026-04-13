El programa “Un Curso en Familia” busca nuevas familias de acogida en La Rioja

La iniciativa, impulsada por la Asociación de Familias Adoptantes y de Acogimiento de La Rioja en colaboración con la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, permite que niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 17 años que viven en centros de protección puedan integrarse temporalmente en un entorno familiar entre los meses de septiembre y junio.

El programa, que ya se ha desarrollado en otras comunidades como Madrid, se encuentra actualmente en marcha en La Rioja con experiencias positivas.

Es el caso de Patricia Amaya, madre de acogida de una joven de 16 años, quien destaca el valor de ofrecer a estos menores una convivencia más cercana y estable durante el curso escolar.

Desde la organización subrayan que no es necesario tener experiencia previa para participar. Las familias interesadas deben cumplir ciertos requisitos básicos y, en todo momento, cuentan con formación, asesoramiento y acompañamiento profesional durante el proceso y a lo largo de la acogida.

El objetivo principal es mejorar el bienestar emocional y social de los menores, ofreciéndoles un entorno familiar que complemente la atención que reciben en los centros de acogida, especialmente durante el periodo lectivo.

Ante la proximidad del nuevo curso escolar, las entidades impulsoras hacen un llamamiento a la ciudadanía para que más familias se animen a participar en esta iniciativa solidaria.