Prisión provisional para el kamikaze que el domingo condujo 53 km en sentido contrario por la AP-68

El Juzgado de Instrucción número 1 de Logroño ordena prisión provisional para el kamikaze detenido el pasado domingo. Según la Guardia Civil, condujo 53 km en dirección contraria por la AP 68.

Este domingo, tras recibirse avisos de alerta, el operativo alertó a los conductores para evitar siniestros, e interceptó el vehículo. El conductor, con actitud agresiva, proporcionó datos de identidad erróneos; se constató que carecía de permiso de conducción y que el turismo había sido sustraído previamente.

Además, la prueba de alcoholemia arrojó un resultado muy por encima del límite legal, y el individuo se negó a someterse a la prueba de detección de drogas.

El detenido ha comparecido esta mañana y, tras prestar declaración, el juez ha ordenado prisión provisional sin fianza por un delito de conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás.