Una joven danza en Anguiano por primera vez en más de 400 años

Había expectación ayer tarde en Anguiano y muchas palabras de ánimo para Adriana. Se escuchaba en la cuesta de los danzadores poco después de las 19:00 horas de la tarde, con algo de lluvia para dar más emoción si cabe a ese momento histórico.

Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1970, una tradición que se mantiene, al menos, desde 1603, siempre 8, sobre zancos de madera de 50 centímetros de altura, en el momento de su estreno, en las fiestas de la Magdalena. Chalecos de vivos colores, los mismos que desde julio adornan las fachadas de este pueblo que no quiere dejar de mantener viva esta celebración en honor a la Santa.

El sábado, con los danzadores, la subimos a la ermita, ayer, junto a danzadores que se estrenaron hace 10 años, Asier, Raúl y Pablo, otros todavía novatos, Juan y Mateo, dos nuevos danzadores, Ibai y César nacidos en 2011 como Adriana, la primera mujer en tirarse las escaleras y la cuesta. Los nervios a flor de piel como nos contaba antes de subir la cuesta hasta la obra, tanto ella como su madre, ante la mirada atenta de todo el pueblo que como hemos escuchado, coreaba su nombre mientras bajaba, ella, valiente danzadora y los otros 7 jóvenes que mantienen una tradición en la que se escribía ayer un nuevo capítulo con nombre de mujer, Adriana, con ella hablábamos a primera hora de la mañana.