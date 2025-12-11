Operación Yokito

Policía Nacional libera a siete mujeres explotadas sexualmente en Logroño

La organización captaba a mujeres jóvenes y vulnerables en Brasil mediante falsas ofertas para trabajar en España

Javier Hortelano

Logroño |

Policía Nacional ha liberado a siete mujeres que eran explotadas sexualmente en Logroño, y ha detenido a los dos cabecillas de la red que se dedicaba a estos fines, y que ha sido desmantelada.

Eran mujeres jóvenes en situación de especial vulnerabilidad, procedentes de Brasil, captadas mediante el engaño, forzadas a prostituirse en pisos prostíbulo, mantener relaciones sexuales con menores, consumir drogas, no rechazar ningún servicio y estar disponibles de 10 de la mañana a 11 de la noche, sin abandonar el piso salvo para servicios externos.

La investigación se inició en junio del pasado año en Logroño, tras una denuncia que coincidió, de forma casi simultánea a dos recibidas en Bilbao con un patrón coincidente con la de Logroño.

La policía detectó una organización criminal, estructurada y jerarquizada, que captaba a las jóvenes con falsas ofertas laborales en España y las ponía en contacto con la principal cabecilla de la red, residente en Logroño. Los gastos del traslado se convertían en la deuda que debían saldar prostituyéndose.

En Logroño se les retiraba el pasaporte, solo devuelto tras cancelar la deuda, aunque la organización criminal se quedaba el 50% de los beneficios que generaban.

