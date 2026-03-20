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La Policía Nacional asegura que no hay denuncias en Logroño por burundanga ni por localizadores

La alerta parte de audio de Whatsapp, reenviado muchas veces, está alarmando a los riojanos

Diana Victoriano

Logroño |

La Policía Nacional asegura que no hay denuncias en Logroño por burundanga ni por localizadores
La Policía Nacional asegura que no hay denuncias en Logroño por burundanga ni por localizadores | Onda Cero La Rioja

"El domingo, este taxista y su mujer salieron a comer por ahí y luego fueron a tomarse una copa a un bar de Logroño; ella se pidió una tónica y al rato se encontraba mal, fueron a urgencias, le hicieron analítica y le dijeron que le había dado burundanga…", "la policía les ha dicho, que hay varias denucnias de casos en Logroño, echan burundanga, meten un localizador en el bolso y luego saben dónde localizarlas...".

Un audio de Whatsapp de 2.16 minutos, que aparece como "enviado muchas veces", alerta sobre el número de casos de intoxicación por burundanga en Logroño. Cita el nombre de un bar de la capital, la conversación con un taxista y los resultados aportados por el servicio de urgencias. Señala también que se están registrando numerosas denuncias en la policía, algo que desde la propia Jefatura Superior niegan tajantemente.

Según su portavoz, no hay ninguna denuncia actual, ni de las pasadas semanas, relacionadas con este asunto.

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