Este viernes se celebra el Black Friday, la campaña de descuentos que surgió en Estados Unidos en 1950 y que se repite cada año el día después de la festividad de Acción de Gracias. Jornada para hacer acopio de regalos navideños a precios rebajados y en el que los amigos de lo ajeno emplean para sacar provecho tanto del despiste de clientes, como del descuido de los comerciantes.

Desde la Jefatura Superior de La Rioja mediante el Plan Comercio Seguro, se está acudiendo a los comercios para informar a los dependientes de los diferentes riesgos donde, además, desplegarán un número de patrullas mayor al habitual, con agentes de paisano. Ramón Vila Souto, delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, ponía algunos ejemplos de estos delitos en establecimientos, entre los que destacan los hurtos.

También se recomienda a los clientes que protejan sus bienes durante esta etapa de aglomeraciones y multitudes en los establecimientos riojanos y, de cara al Black Friday hacer uso del sentido común para no caer en estafas. Gema Ichaso, apoyo del delegado de Participación Ciudadana comparte consejos como acceder solo a páginas oficiales, comprobar la identidad del vendedor, desconfiar de la urgencia, atender la información sobre el reparto, mantener los dispositivos actualizados y actuar rápidamente ante cualquier sospecha.