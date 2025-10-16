Plena Inclusión La Rioja celebra una jornada sobre la inteligencia límite, que afecta al 3% de la población

Esta mañana se celebran unas jornadas técnicas sobre el Funcionamiento Intelectual Límite, organizadas por Plena Inclusión La Rioja.

Alrededor de un 3% de la población sufre inteligencia límite, una condición en la que se encuentran personas que no llegan a considerarse con discapacidad intelectual pero tampoco tienen las habilidades para gestionar un mundo complejo, como puede ser el entorno urbano.

A través de este encuentro, Plena Inclusión compartía con expertos del ámbito sanitario, social y académico, experiencias innovadoras que favorezcan la inclusión social y laboral de estas personas.

Ramón Novell, psiquiatra del Servicio Especializado en Salud Mental del IAS-Girona, explicaba la importancia de la detección temprana.

Por su parte, la consejera de Salud, María Martín, señalaba que para ayudar a estas personas, es imprescindible: la coordinación de servicios sociales, salud y educación, con el tercer sector, y el diagnóstico precoz.