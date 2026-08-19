El Plan Renove de La Rioja ofrece un 25% de descuento al sustituir electrodomésticos

El Plan Renove de Electrodomésticos de La Rioja abre una nueva convocatoria con un presupuesto ampliado hasta los 500.000 euros, frente a los 300.000 de ediciones anteriores.

El programa permitirá obtener un 25% de descuento, con un máximo de 150 euros por aparato y hasta tres electrodomésticos por persona, siempre que se sustituya uno antiguo por otro más eficiente.

La campaña estará activa del 1 de septiembre al 31 de octubre, o hasta que se agoten los fondos, en los establecimientos que se adhieran.

Se calcula que la iniciativa podría generar alrededor de dos millones de euros en ventas y contribuir a reducir el consumo energético y las emisiones.

Las ayudas incluyen frigoríficos, congeladores, lavadoras, lavavajillas, hornos, campanas, placas de inducción, lavasecadoras y secadoras, siempre que cumplan los requisitos de eficiencia energética.