El parlamento riojano acoge el tercer Debate sobre el Estado de la Región de la legislatura

El parlamento regional acoge mañana y miércoles, el Debate sobre la Política General del Gobierno de La Rioja.

Comenzará mañana a las 11:00 horas de la mañana, con la intervención por tiempo ilimitado del presidente, Gonzalo Capellán; concluida su intervención, los grupos parlamentarios dispondrán de 30 minutos para presentar propuestas de resolución.

Ese segundo día, la jornada dará comienzo a las 09:00 horas, con la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 30 minutos cada uno.

El presidente podrá contestar a las cuestiones planteadas de forma aislada, conjunta o agrupada por razón de la materia. Los grupos parlamentarios podrán replicar durante un tiempo máximo de 10 minutos cada uno.

Alfonso Domínguez, portavoz, mostraba la satisfacción del ejecutivo por celebrar el tercer y último debate de esta legislatura.