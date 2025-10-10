El Parlamento de La Rioja acoge la lectura del manifiesto ‘Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental’

Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental bajo el lema: "Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental". Cada vez se hace más caso a este problema de salud, que afecta a todas las edades, pero con datos especialmente preocupantes entre los jóvenes. Aunque se dan pasos para combatir estas patologías y quitar estigmas, quedan mucho camino por recorrer ante este problema que, en el peor de los casos, lleva a los afectados a querer acabar con su vida.

En el Parlamento se ha celebrado el pleno extraordinario en el que José Granados, vicesecretario de la asociación salud mental La Rioja, ha leído el manifiesto sobre la salud mental, con el principal mensaje de las consecuencias que los conflictos, sucesos o catástrofes, de todo tipo, pueden generar en la salud mental de la población. Otro mensaje fundamental ante esta problemática es que las víctimas no están solas, y que el trabajo solidario y común de la sociedad es el camino para salir adelante.

El presidente de la comunidad, Gonzalo Capellán, insiste en que no ha dejado de recordar en estos dos años la importancia de la salud mental para la sociedad, y la necesidad de que se aborde esta problemática, que afecta especialmente a los jóvenes, pero que se adentra en toda la sociedad, con consecuencias muy graves.