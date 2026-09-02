Un pañuelo único para Logroño: Confe-Rovelo propone vestir de blanco las fiestas logroñesas

Logroño podría tener este año un nuevo símbolo para sus fiestas. Confe-Rovelo, empresa especializada en el diseño y confección de prendas profesionales, ha presentado una propuesta que busca unir a los logroñeses en torno a un único pañuelo festivo.

La iniciativa apuesta por el color blanco, acompañado del escudo de la ciudad de Logroño, en un pañuelo pensado para lucir durante las fiestas de San Mateo. Pero la propuesta va más allá y plantea que pueda convertirse también en el pañuelo de San Bernabé.

La idea parte de Lara Bazán, de Confe-Rovelo, una empresa ubicada en la calle Chile de Logroño y con más de 30 años de trayectoria. Habitualmente dedicada a vestir a profesionales de sectores como la industria, la hostelería, la sanidad, la educación o distintas agrupaciones, la empresa quiere ahora aportar también su granito de arena a las fiestas de la capital riojana.

El objetivo es que el pañuelo sea un símbolo de unión entre generaciones, dejando a un lado las disputas en torno a los colores y apostando por un elemento común para todos: la bandera y los símbolos de Logroño.

El pañuelo está disponible desde este martes en una primera remesa de 5.000 unidades, a un precio de 12 euros.

Además, la iniciativa incorpora un fin solidario, con el objetivo de que estos pañuelos acompañen a sus compradores y recorran muchos kilómetros durante las fiestas.

Eso sí, queda una pregunta inevitable: ¿cómo terminará el pañuelo blanco después de levantar el porrón, disfrutar de las degustaciones o seguir a las peñas por las calles de Logroño?

La propuesta de Confe Rovelo es: Un pañuelo que une.