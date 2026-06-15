Una operación de la Guardia Civil en La Rioja Baja deja 5 detenidos, 8 personas liberadas, un fallecido y una empresa investigada

Una importante operación de la Guardia Civil contra la explotación en La Rioja Baja se salda con 5 detenidos, 8 personas liberadas, un fallecido y una empresa investigada.

Informaciones del equipo de policía judicial de Calahorra daban pie a esta investigación en Rincón de Olivedo por la que cinco personas, de origen portugués, han sido acusadas de explotación laboral, delitos contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.

Una mujer, conocida como la jefa, dirigía esta organización que captaba a las víctimas en su país, Portugal, y les mantenían en condiciones infrahumanas mientras realizaban intensas jornadas laborales.

Una de las víctimas trató de huir en febrero y, según el portavoz de la Guardia Civil, Miguel Ángel Sáez, fue perseguido y atropellado mortalmente en la N-232.

Desde 2022 la banda podía haber ingresado 2.5 millones de euros, a través de los trabajos agrícolas y de construcción de las víctimas.

Una bodega y uno de sus directivos están siendo investigados tras abonar a este grupo más de medio millón de euros.

La Guardia Civil recuerda que este es el tercer golpe de la policía judicial de Calahorra a la trata de seres humanos y hace un llamamiento a los vecinos de zonas rurales que sospechen de casos similares.