La nueva residencia de ASPACE Rioja contará con 30 plazas y una inversión total de 6 millones de euros

Hoy el presidente regional, Gonzalo Capellán, y la presidenta de la entidad, Manoli Muro, han firmado un convenio dotado de 200.000 euros, para la realización del proyecto de la nueva residencia de ASPACE, con capacidad para 30 usuarios.

El 29 de mayo de 2025 Capellán anunciaba la construcción de un nuevo centro en el espacio que el Ayuntamiento de Logroño cedió a ASPACE, entre Poeta Prudencio y Marqués de Larios.

Un proyecto que contará con una inversión total estimada de 6 millones de euros, entre la construcción, el equipamiento, la contratación de personal, y otras partidas, que el gobierno regional financiará al 80 por ciento.

En La Rioja se registran más de 500 personas con parálisis cerebral, el 70 por ciento de ellas atendidas por ASPACE RIOJA, y el 25 por ciento tiene más de 60 años.

Apuntaba Capellán que el envejecimiento supone un punto crítico para los afectados y sus familias y de ahí, la necesidad de este proyecto a futuro con previsión de comenzar a andar en 2029.

El gerente, Javier Ruiz de Gopegui, señalaba que hay previsión de contratar entre 35 y 40 profesionales de diferentes ámbitos y detallaba la construcción prevista.