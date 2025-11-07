La nueva ordenanza de terrazas de Logroño enfrenta a vecinos, hosteleros y grupos políticos

Con los únicos votos de los concejales del Partido Popular la nueva ordenanza de terrazas salía ayer adelante, en el Pleno del Ayuntamiento de Logroño, dando luz verde a un texto que llega tras más de 20 años de norma, con modificaciones en 2009 y 2012, y que en este 2025 ha despertado las críticas de todas las partes.

Hostelería eleva su demanda por restrictivo, plataformas vecinales por lo contrario y oposición por la falta de consenso. El alcalde, Conrado Escobar, aludía que, con esta ordenanza, el equipo de gobierno ha tratado de encontrar el equilibrio.

Entre otros puntos:

Limita los horarios de apertura , hasta las 00:00 horas de domingo a jueves y hasta la 01:30 horasviernes, sábados y vísperas de festivos.

, hasta las 00:00 horas de domingo a jueves y hasta la 01:30 horasviernes, sábados y vísperas de festivos. También establece una mayor proporcionalidad entre el tamaño de las terrazas y las licencias de los locales y reduce la superficie máxima autorizada de 120 a 100 metros cuadrados.

El concejal de Urbanismo, Íñigo López Araquistáin, explica en Onda Cero La Rioja cómo se ha redactado la nueva ordenanza y los próximos pasos para su puesta en marcha.

LA HOSTELERÍA, EN CONTRA

Los hosteleros no están nada conformes con esta nueva ordenanza, de hecho, la Asociación de Hostelería ha previsto para el lunes una rueda de prensa en la que comparecerán junto a sus abogados para mostrar su rechazo a los recortes en horarios y cierres.

Un asunto que afecta muy especialmente a El Beso Café, en la Plaza del Mercado, que verá reducida su terraza a la mitad y se ven abocados a limitar su personal. Para conocer su situación hablamos con su gerente, Raúl Cuenca.

LOS VECINOS, EN CONTRA

Esta ordenanza de terrazas tiene muchas aristas, muchos puntos de vista y muchos afectados, vamos ahora a hablar del de los vecinos; La Plataforma Demanda Casco Antiguo (demandacascoantiguo.org) emitía un comunicado esta semana en el que denunciaban “pleitesía del alcalde a los intereses de los hosteleros” y "que,con esa apertura de terrazas hasta las 01.30 horas Logroño vuelve a figuarar como la ciudad más permisiva en cuanto a horarios y en la que menos se paga por el despliegue de terrazas".

Desde la plataforma, uno de sus portavoces, Alberto Gil, señalaba que a todos nos gusta disfrutar de las terrazas del centro histórico pero que ellos también tienen que vivir.