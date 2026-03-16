Novedades en el taxi de Logroño: un 11% más caro, cambio de paradas y servicios mínimos

Hay cambios en el servicio de taxi de la capital con: modificación de paradas, aumento de servicios mínimos y la propuesta de subida de tarifas.

Coger un taxi en Logroño podría salirnos un 11,7% más caro. Un ascenso consensuado entre el Ayuntamiento y el sector, que se han trasladado a la Comisión Regional de Precios del Gobierno de la Rioja; de confirmarse, se haría efectivo en las próximas semanas.

La semana pasada se modificaba la parada principal del Espolón logroñés, que pasa a funcionar en la parte opuesta del paseo. Un asunto que elimina varios estacionamientos pero que atiende a las demandas de los taxistas.

Una estación en la que, en ciertos momentos, especialmente las noches de fines de semana, se acumulan decenas de usuarios; por ello, se ha establecido una “franja horaria de especial control” entre las 23:00 y las 7:00 horas de la madrugada, que deberá cubrirse con un mínimo de cinco taxis de domingo a jueves, mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivos será obligatorio que haya un mínimo de 10 vehículos a disposición de los ciudadanos.