BECA

Nos despedimos de nuestras compañeras de prácticas, Anabel Salinas e Iris Martínez

Compartimos con ellas un último encuentro radiofónico tras 9 semanas de beca en Onda Cero La Rioja

Onda Cero La Rioja

Logroño |

Después de nueve semanas de aprendizaje (y también algunos nervios, por el directo…) nos despedimos hoy de Iris Martínez y de Anabel Salinas, las compañeras de prácticas con las que hemos compartido el verano radiofónico; dos estudiantes que eligieron Onda Cero La Rioja para formarse en este mágico mundo de la actualidad, la inmediatez y la compañía.

Les pedimos mucho y nos dieron más, en forma artículos informativos certeros y elaborados reportajes como el del Plan Revive que Anabel realizó recogiendo testimonios por su municipio, Castañares; o con el que Iris nos llevó bajo la balconada de su querido Quel para cazar al vuelo el pan y el queso.

La mejor de las suertes en este bonito mundo de la comunicación. Esperamos veros, leeros y, ojalá, oíros pronto y cerca… o lejos, lo que elijáis vosotras.

