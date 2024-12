Pol Arnau compartió su experiencia en Radioestadio de Onda Cero: "Lo he visto muy claro" "yo me pongo". Esto ocurrió tras el susto que nos dio Kike Royo, quien tuvo que abandonar el campo tras recibir un golpe en el cuello y no quedaban más cambios disponibles. Así, el lateral izquierdo Pol Arnau se convirtió en el héroe de la noche al detener un penalti y realizar alguna que otra parada en la segunda parte de la prórroga.

Pol Arnau, jugador UDL Logroñés | OC La Rioja