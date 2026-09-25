La música riojana llora a Iván Fernández, exbatería de Vuelo 505 y fundador de Vencela Rioja

El grupo Vuelo 505 que hoy, al igual que la cultura riojana, está hoy de luto. Ha fallecido el que fue su batería, Iván Fernández, músico de 45 años, al que la ELA acechó hace dos. En ese momento, de éxito del grupo Vuelo 505, Iván Fernandez puso nombre a esta enfermedad y las dificultades a las que se enfrentan sus pacientes y quienes les acompañan, fundando la asociación Vencela Rioja.

En sus redes sociales nos deja un mensaje de despedida que dice:"Dejad de preocuparos por chorradas y aprovechad cada día como si fuera el último".

Y el que fue su grupo, Vuelo 505 comparte este mensaje: "Hoy te has ido a tu planeta y ya te estamos echando de menos!! GRACIAS por elegirnos para compartir tu vida con nosotros! Ya sabes que en esta banda seremos SIEMPRE 5! Te queremos Hermano...que resuenen tus tambores..🥁"

Descanse en paz, Ivan Fernández.