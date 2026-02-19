Las mujeres cobran en La Rioja un 14.66 por ciento menos que los hombres

Este domingo, 22 de febrero, se celebra el día de la Igualdad Salarial: una jornada para denunciar la brecha en las retribuciones que, según los últimos datos publicados por el INE, que se remontan a 2023, muestran que, en La Rioja, las mujeres cobran un 14.66 por ciento menos que los hombres.

El dato es un 5 por ciento mejor que el año anterior y un punto por debajo de la brecha media registrada a nivel nacional. Aún así, La Rioja es la comunidad con mayor diferencia retributiva en el salario base con un 22.61 por ciento.

La brecha se incrementa hasta en un 23 por ciento entre hombres y mujeres de nacionalidad extranjera, y el rango de edad que registra una diferencia más acusada es el de mayores de 55 años, con un 19.34 por ciento.

Desde el sindicato señalan que las diferentes subidas del Salario Mínimo Interprofesional ayudan a reducir esta brecha pero que la cronificación de roles sigue suponiendo la gran diferencia en la carrera profesional, el acceso a complementos y las pensiones.

UGT llama a continuar con las subidas del SMI, “que afectan especialmente a las mujeres con salarios más bajos”, a la generalización de los planes de igualdad y a la intervención de la Negociación colectiva en las menores retribuciones.