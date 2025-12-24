Santos Montoya y representantes políticos riojanos transmiten sus mensajes navideños

Jornada de mensajes de felicitación navideña; el primero en llegar era el del Obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Monseñor Santos Montoya. El presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, nos desea unas felices fiestas elogiando el extraordinario patrimonio natural de La Rioja.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar nos invita en su mensaje navideño a disfrutar de una ciudad “más viva, inclusiva y saludable”; la alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce, deseaba “unas fiestas llenas de paz y convivencia. Por un 2026 con nuevos retos a afrontar que nos permitan seguir creciendo”; y desde Calahorra, su alcaldesa, Mónica Arcéiz abogaba en su mensaje por la salud y los deseos cumplidos.

Desde el Ayuntamiento de Nájera, desean unos días repletos de felicidad, reencuentros y momentos especiales; por un 2026 cargado de salud, esperanza y nuevas oportunidades para todos los najerinos. Yolanda Preciado, alcaldesa de Alfaro, repasaba los hitos cumplidos en este 2025 y marcaba retos para el próximo año, nos quedamos con su mensaje navideño. Y el Ayuntamiento jarrero, desea que el Año Nuevo traiga a Haro prosperidad, felicidad y momentos únicos que sigamos construyendo juntos.

Y los Bomberos de Logroño ofrecen algunos consejos para prevenir situaciones de riesgo en Navidad.