Frente Amplio-IU contaba hoy con la presencia de la ministra Sira Rego, que ha participado en un encuentro abierto sobre Juventud e Infancia. Rego se ha referido a situaciones como la necesidad de que se generen entornos digitales seguros, tal como proponía la ley pendiente de votar, para evitar situaciones como las que se han dado en Tik Tok.

Rego se refería también al reparto de recursos para los jóvenes vulnerables, la posibilidad de voto desde los 16 años y la garantía de servicios públicos y reparto de recursos para los familias y jóvenes vulnerables.

De igual modo considera que se ha de dar una acogida digna a los menores que han llegado a Ceuta y a los que se ha de garantizar sus derechos.