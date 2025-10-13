El Mercado del Corregidor cumple en Logroño 65 años de cercanía, calidad e innovación al servicio del cliente

Uno de los clásicos del sector de la alimentación en nuestra capital es el Mercado del Corregidor, que junto con el de San Blas, mantienen aún la esencia de lo que fue una más amplia red de mercados en varias zonas de Logroño, y que poco a poco, por mor del efecto de las grandes o medianas superficies, fueron desapareciendo o quedando reducidos.

Hoy el Corregidor ha acogido un acto para celebrar su 65º aniversario y Enrique Rituerto, presidente de la Asociación del Mercado del Corregidor, intervenía en Más de Uno La Rioja. Rituerto explica que mercado lucha por mantenerse como una de las referencias para la clientela, aunque no han sido fáciles los últimos años. El Corregidor cuenta en la actualidad con una veintena de puestos, que ofrecen diversidad de oferta a la clientela, incluido servicio de cafetería, siempre con la proximidad y calidad como banderas.