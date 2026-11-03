"La mejor postura es la que menos dura" y otros consejos del Colegio de Fisioterapeutas a escolares riojanos

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja promoverá hábitos saludables para la salud en escolares de Infantil y Primaria. La campaña ‘Hábitos saludables en escolares’ se desarrollará este curso por primera vez en nuestra Comunidad y permitirá introducir rutinas beneficiosas en la vida cotidiana de los estudiantes, a través de talleres participativos impartidos por fisioterapeutas en los propios centros educativos.

La iniciativa ‘Hábitos saludables en escolares’ permitirá trabajar a través de tres talleres presenciales, en horario lectivo, con alumnado de Educación Infantil y Primaria. Para ello, San Juan ha informado de que hay más de 20 profesionales formadores del Colegio Oficial de Fisioterapeutas, que se desplazarán a los distintos centros educativos riojanos, previa petición de los colegios.

Para participar en estos talleres, los centros educativos tienen que presentar su solicitud, en el plazo de un mes, a través de un sencillo formulario que se encuentra en la web www.prevencionescolareslarioja.es. Este proyecto no supone ningún gasto para los colegios ni escolares.

El primer taller ‘Mi amiga es una estatua’ está dirigido a alumnado del tercer curso de Educación Infantil y su objetivo es fomentar en los más pequeños la importancia del juego saludable e introducirles en buenos hábitos. Con una duración aproximada entre 30 y 45 minutos, el fisioterapeuta realizará esta actividad en el aula apoyado de material interactivo.

‘Misión salvar la tierra’ es el segundo taller interactivo, dirigido a alumnado de tercer curso de Educación Primaria y mantiene el objetivo de enseñar hábitos saludables en la vida diaria (aula, transporte, estudios, casa, ocio…), introduciendo la necesidad de reforzar sus cuerpos para poder afrontar sin problemas distintos esfuerzos. Para ello, el fisioterapeuta se ayudará de un comic con ejemplos prácticos que se proyectarán en el aula. Al finalizar la sesión se entregará un cómic con un código QR para que puedan trabajar en casa los conceptos adquiridos, integrando a toda la familia en este aprendizaje.

El tercero de los talleres está dirigido a alumnado de sexto curso de Educación Primaria y plantea a través de ‘FisioMisterios’, un juego colaborativo de descubrimiento y aprendizaje que profundiza en los beneficios, a corto y largo plazo, de aplicar hábitos saludables. Los escolares deberán superar diferentes pruebas y retos trabajando en grupos para resolver “fisiomisterios” como lesiones, rutinas beneficiosas y bienestar.