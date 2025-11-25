Médicos del Mundo en La Rioja ha atendido a 900 mujeres relacionadas con prostitución, trata y explotación sexual

Ayer se entregaron los premios Meninas, que reconocen a organizaciones, instituciones y personas comprometidas en la erradicación de la violencia contra la mujer. Los galardonados fueron las alumnas de La Enseñanza que desarrollaron el proyecto HER; los agentes de Policía Nacional,Carlos Ayarza y Daniel Flores, por su formación en autoprotección a mujeres; y la entidad Médicos del Mundo.

Esta última aterrizo en La Rioja en 2023 y, desde entonces, ha atendido a 900 víctimas en contextos de prostitución, trata y explotación sexual. Su coordinadora regional, Verónica Oliver, explicaba que además de su sede en Logroño, trabajan con víctimas en La Rioja Baja, desplazándose a espacios de Calahorra o Rincón de Soto.

Apuntaba que Médicos del Mundo lleva más de tres décadas trabajando a nivel nacional y que el perfil de las víctimas ha cambiado de forma radical: de mujeres españolas con problemas de adicción a la actualidad, con el 99% de mujeres migradas.