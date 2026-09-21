Más de 50.000 personas disfrutan del disparo del cohete de San Mateo 2025 con Europa FM

El cohete anunciador, que marcaba el sábado el inicio oficial de las fiestas de San Mateo 2026 ante más de 50.000 personas (35.000 personas en la Plaza del Ayuntamiento más 15.000 personas situadas en las calles adyacentes).

Con este acto multitudinario y sin incidentes reseñables, la ciudad ha dado la bienvenida a una semana repleta de actividades para todos los públicos.

Los encargados del lanzamiento de este cohete desde el balcón de la plaza del Ayuntamiento han sido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y los Vendimiadores, María García e Israel Gutiérrez. En este acto, cargado de tradición y simbolismo, también han participado el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arráiz, y la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández.