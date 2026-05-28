Más de 400 guionistas se encuentran en Logroño en el Año Azcona

Dentro de los actos que se llevan a cabo por el Año Azcona, el Auditorio Municipal de Logroño y el Centro de la Cultura del Rioja acogen hasta el sábado el IX Encuentro de Guionistas, que comenzará hoy, a las 18:00 horas de la tarde y que contará con una mesa inaugural bajo el título “Rafael Azcona: el guion vuelve a casa”.

Estas tres jornadas serán escenario de reflexión, debate y networking en la ciudad que vio nacer al guionista de grandes obras como Belle Epoque, La niña de tus ojos o El pisito.

El cartel de intervinientes de esta tarde es un auténtico de auténtico lujo, con profesionales del sector como Elvira Lindo, Víctor García León, Santiago Tabernero o Marta González de Vega.

Parte de la organización de esta cita, Carlos Muriana, Rodolf Giner y Bernardo Sánchez participaban en Más de Uno La Rioja.