Caso Salwa

El marido de Salwa acepta 41 años y tres meses de cárcel por asesinato, tentativa y maltrato

La acusación se muestra satisfecha de que el autor del crimen asuma la pena máxima contemplada en la ley

🔗 Todo lo que se sabe sobre el crimen machista en Logroño: "Papá nos ha intentado ahogar en el río"

🔗 La Fiscalía pide 52 años de prisión para el marido de Salwa, la joven refugiada asesinada en Logroño en 2023

Diana Victoriano

Logroño |

En el caso Salwa, por el asesinato de la refugiada siria a manos de su marido en 2023, se ha llegado a un acuerdo de conformidad por el que el acusado acepta la pena máxima contemplada en la ley.

La Audiencia Provincial acogía hoy una vista, en la que acusación, defensa y fiscalía han pactado:

  • 41 años y tres meses de prisión por el asesinato de la mujer y la tentativa de homicidio contra los tres hijos menores.
  • 9 meses de cárcel por maltrato continuado en el matrimonio.
  • 1.4 millones de euros de indemnización a los hijos y los padres de Salwa.

La acusación se mostraba satisfecha con lo pactado porque, aunque el acusado no ha pedido perdón en ningún momento, ha reconocido todos los cargos.

El abogado del acusado, Alfredo Arrién, señalaba que se han tenido en cuenta los atenuantes de confesión y reparación del daño y que el acusado podría solicitar la libertad provisional cuando cumpla la mitad de la condena.

El juicio estaba previsto que comenzara el viernes, 13 de febrero, pero el acuerdo firmado hoy declara innecesaria la celebración del mismo.

El acusado permanece en prisión preventiva desde el 10 de julio de 2023, dos días después del crimen y tanto la abogada de la familia como Victoria de Pablo, desde la Asociación Clara Campoamor, agradecían el acuerdo a favor de atenuar el daño a los menores.

