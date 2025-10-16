María Martín aboga por normalizar la llegada de menores extranjeros a La Rioja

Ayer llegaron a La Rioja los dos primeros menores, reubicados desde Melilla, dentro del mecanismo de contingencia migratoria declarado el 29 de agosto.

La delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Sabrina Moh, informaba que los tres primeros menores trasladados la semana pasada fueron derivados a centros de acogida de Aragón, dos tenían como destino La Rioja, y un tercero a Andalucía.

El martes desde el ejecutivo se manifestaba una apuesta por un modelo de atención integral; postura que hoy a reiterado la consejera de Políticas Sociales, María Martín, que insistía en que lo más importante ahora es “no señalar, no estigmatizar y normalizar su llegada”.

A diferencia de otras comunidades gobernadas por el PP, La Rioja no ha presentado recurso contra este proceso iniciado por el Gobierno central, y no lo hará siempre que se respete el modelo asistencial riojano que, como explicaba la consejera, se enriquece con el acompañamiento de los riojanos a través de dos modelos: la acogida familiar y el voluntariado.