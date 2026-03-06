TELEVISIÓN

Marc Giró invita a Capellán a su nuevo programa

El presidente del Gobierno de La Rioja indica que se abstiene de hacer declaraciones ajenas a la gestión o a asuntos de la región

Onda Cero La Rioja

Logroño |

El presentador Marc Giró, invitado ayer en El Hormiguero, destacaba que le gustaría entrevistar al presidente del gobierno regional, Gonzalo Capellán, en su nuevo programa en La Sexta "Cara al Show".

Giró hizo referencia a una entrevista que Capellán concedió en enero a Olivia García, en eldiario.es, en la que marcaba un claro rechazo a pactar con la ultraderecha.

En esa entrevista, el presidente regional contestaba a García que "los partidos pueden tener sus posturas y luego sus circunstancias en los territorios. ¿He cumplido lo que dije? Siempre, en todo momento. Cuando veo posicionamientos xenófobos, posicionamientos que no consideran la condición de la mujer adecuadamente, o cuando alguien considera que las autonomías no tienen sentido, pues hombre, choca frontalmente con los principios que defiendo y en los que creo y nunca voy a traicionar esos principios".

Preguntado por esta mención de Giró, Capellán ha puesto distancia a adentrarse en asuntos ajenos a la gestión.

