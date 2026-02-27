La maquilladora riojana Sarai Rodríguez, nominada a un Goya por su trabajo en "La Tregua"

Sarai Rodríguez estará presente en la gala de la cuadragésima edición de los Premios Goya que se celebra en Barcelona, ya que está nominada al premio al mejor maquillaje y peluquería, junto a David Moreno, Oscar del Monte, por su trabajo en la película "La Tregua", dirigida por Miguel Angel Vivas.

Es la única nominación con la que cuenta esta película, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y que puede suponer el segundo premio Goya para la riojana, tras el obtenido en 2022 por su labor en "Las leyes de la frontera".

Sarai Rodríguez se mostraba en nuestros micrófonos muy ilusionada, y también nerviosa, en la víspera de poder recibir de nuevo el premio más importante del cine español.

La riojana, que ha pasado la mayor parte de su vida en Valencia, nos contaba que, por si acaso, tiene preparado su discurso de agradecimiento, que ojalá podamos escuchar mañana.