Policía Nacional

Manuel Laguna se jubila tras 46 años de servicio en la Policía Nacional

Cuenta con una amplia trayectoria profesional y numerosas condecoraciones, entre ellas la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo y dos cruces con distintivo blanco

Cecilia Romero

Logroño |

El hasta ahora jefe superior de Policía de La Rioja dejó el cargo el pasado jueves, 13 de agosto, después de 4 años al frente de la jefatura, tras su nombramiento en enero de 2022 para sustituir a Jesús Herranz Torrubia, quien fue trasladado al País Vasco.

Laguna cuenta con una amplia trayectoria profesional y numerosas condecoraciones, entre ellas la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo y dos cruces con distintivo blanco.

Hoy ha respasado en Onda Cero su recorrido al frente de la Policía Nacional en La Rioja.

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