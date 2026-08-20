Manuel Laguna se jubila tras 46 años de servicio en la Policía Nacional

El hasta ahora jefe superior de Policía de La Rioja dejó el cargo el pasado jueves, 13 de agosto, después de 4 años al frente de la jefatura, tras su nombramiento en enero de 2022 para sustituir a Jesús Herranz Torrubia, quien fue trasladado al País Vasco.

Laguna cuenta con una amplia trayectoria profesional y numerosas condecoraciones, entre ellas la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo y dos cruces con distintivo blanco.

Hoy ha respasado en Onda Cero su recorrido al frente de la Policía Nacional en La Rioja.