Logrostock reunirá a 111 comercios en su 24ª edición, del 6 al 8 de marzo en el Espolón

Este fin de semana el paseo del Espolón de la capital celebra la vigésimo cuarta edición de la feria de oportunidades, Logrostock. Más de 28 sectores se desplegarán en 156 stands de 111 comercios diferentes que reunirán, en el corazón de Logroño propuestas de moda, calzado, hogar, regalo y complementos, entre otros.

La pasada edición congregó a 117.525 visitantes y según los datos de la Cámara de Comercio, el perfil más habitual es el de una mujer, de entre 36 y 45 años, de Logroño y que acude acompañada de la familia. El 78% realizó compras y el 61% lo hizo gastando más de 30 euros.

Habrá stands solidarios dedicados a diferentes ámbitos como la Asociación Española Contra el Cáncer, la protectora o la Asociación Ucrania-Rioja. Además, esta edición contará con distintas actividades y sorteos que pueden consultar en los folletos, o en la web logrostock.com, y será retransmitido por la influencer Carla Pérez.