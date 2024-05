Logroño sustituye un espectáculo cómico al que VOX acusó de ridiculizar el aborto y el terrorismo

En las últimas horas ha surgido una polémica en el Ayuntamiento de Logroño tras decidir el equipo de gobierno sustituir la obra teatral cómica ‘Despotorre‘, que se iba a representar mañana en el Parque Gallarza, por un monólogo de humor ‘Si yo fuera rica’ de Elena Somovilla, dentro de la programación de la iniciativa CUCO, Cultura de Comercio, que se celebra este fin de semana. Las intérpretes aseguran que enviaron el dossier hace 7 meses con la actuación; una representación que exhibirá el sábado la Sala Negra.

El equipo de gobierno justifica el cambio en que algunos de los pasajes del contenido de la obra cancelada no se ajustaban al horario y público familiar al que está dirigida la actividad. La oposición considera que el PP se ha plegado a las críticas de Vox sobre que el montaje “ridiculiza el aborto y a las víctimas de ETA”.

Para el Grupo Socialista la decisión es un ataque ideológico y premeditado desde la ultraderecha, y acusa al PP de actuar sin criterio. Los concejales Carmen Urquía y Luis Alonso aseguran que el cambio, a dos días del espectáculo, no es error sino censura. Urquía dice que es el criterio de los técnicos municipales el que debe considerar una actuación adecuada o no, no criterios partidistas y antagónicos al concepto libre de cultura. Recuerdan que el 8 de marzo el ayuntamiento no pudo aprobar una declaración institucional sobre el Día de la Mujer por el voto contrario de Vox.

El Grupo Municipal del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, ha solicitado la comparecencia del concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, para dar explicaciones.

Izquierda Unida también critica al Partido Popular al que acusa de grave censura cultural al amparo de Vox, como ha ocurrido en otras comunidades y hace un llamamiento a la defensa de la cultura y la libertad de expresión, por lo que dicen que acudirán el sábado a ver la obra a la Sala Negra.

El concejal de promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, dice que el equipo de gobierno no ha accedido al dossier hasta hace unos días, aunque seguramente sí lo tenía la promotora que presentó la oferta, y que no se quiere polemizar con los artistas. Se respeta su creatividad y la obra, pero que no se considera adecuados algunos de los contenidos para ese horario y público inicialmente previstos.