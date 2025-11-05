Logroño suspenderá las licencias de alojamientos turísticos durante un año

En Logroño, el equipo de Gobierno municipal planteará mañana en el pleno de noviembre una suspensión de otorgamiento de licencias a alojamientos de uso turístico durante un año.

Una medida que se presentará por la vía de urgencia y entrará en vigor, una vez sea publicado en el BOR. Afectará a las nuevas solicitudes y a las 46 que se encuentran en curso y pretende hallar un equilibrio con la convivencia.

Explicaba el alcalde, Conrado Escobar, que en ese plazo de un año se estudiarán diferentes medidas, para encontrar la normativa más adecuada de regular esta actividad.

Según los datos publicados por el gobierno regional, existen más de 800 viviendas de uso turístico registradas en el término de Logroño, 265 de ellas en el Casco Antiguo. El alcalde apuntaba que con esta regulación se busca fomentar la vivienda y la habitabilidad.

Para el PSOE, la medida llega tarde

El Grupo Municipal Socialista se hacía eco de este anuncio, y decía en un comunicado que se muestra satisfecho de que el PP acepte dos años después su propuesta, aunque sea muy tarde.

Critica que en esta legislatura, los pisos turísticos han aumentado un 27%, ante la inoperancia de un gobierno que ha sido incapaz de aprobar ninguna regulación, y apunta que espera que esta suspensión se extienda también a los apartamentos turísticos construidos en bloques completos; por lo que el grupo va a mantener la moción que llevará mañana al pleno para pedir la modificación del Plan General y que se proceda a la suspensión de licencias hasta la aprobación de la norma que regule las zonas saturadas.