Logroño se prepara para la Semana Santa

Faltan dos semanas para Semana Santa, que en la capital presenta este año en su programa algunos cambios de horarios y recorridos.

Quizá los más significativos son, el adelanto de una hora en El Encuentro entre las cofradías de Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad en la confluencia de Muro de la Mata con Marqués de Vallejo. Será a las 22:00 horas de la noche en lugar de a las 23:00 horas. Francisco Marín de Diego, hermano mayor de la Hermandad de cofradías de Logroño.

Otro cambio importante es que el recorrido del Domingo de Ramos abandona el Espolón y se adentra en el Casco Antiguo por la Plaza Amós Salvador y San Bartolomé.

La procesión del El Cautivo, en Lunes Santo, retrasará media hora su salida, y saldrá de La Redonda para atravesar el Puente de Piedra, y finalizar por primera vez en el cementerio.

Además, se consolida el Jueves Santo por la tarde, el encuentro entre el Nazareno antiguo y la Piedad frente a La Gota de Leche cuando las cofradías confluyan en sus recorridos penitenciales.

Y mañana, si el tiempo no lo impide, también hay dos citas de interés.

La Flagelación y la Entrada de Jesús en Jerusalén trasladarán sus pasos, en sendos cortejos procesionales acompañados de sus bandas, desde sus actuales ubicaciones hasta la iglesia de Santa Teresita, donde está su sede canónica. La Flagelación desde Palacio, como señala su hermana mayor, María Franch.

En el caso de la Entrada de Jesús en Jerusalén el traslado será desde La Enseñanza, como nos decía Emilio Herreros, hermano mayor de la cofradía.