Logroño lamenta la muerte de Julio Revuelta, alcalde de la ciudad entre 2000 y 2007

Ayer conocimos la triste noticia del fallecimiento de Julio Revuelta a los 67 años, como consecuencia del cáncer que padecía hace años. Alcalde de Logroño entre 2000 y 2007, dejó una trayectoria política unida al desarrollo urbanístico, principal sello de su mandato como alcalde y antes como concejal del ramo, en un periodo el que la capital avanzó hacia la modernización para el Logroño que hoy conocemos.

Nacido en Burgos, arquitecto de profesión, se afincó profesional, personal, y políticamente en La Rioja. En 1991, fue elegido concejal del PP en Logroño. De 1995 a 2000 fue concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, con José Luis Bermejo como primer edil. En otoño de 2000 asumió la Alcaldía hasta junio de 2007, cuando Tomás Santos fue elegido alcalde.

Si algo caracterizaba a Revuelta era su capacidad analítica, su visión de las cosas y su gran capacidad conversadora. Virtudes que quienes han sido fieles oyentes de esta casa, de Onda Cero, han podido disfrutar tanto tiempo en las tertulias de actualidad en las que Julio participó con pasión, y con ese cariño que le tenía a la esa cita semanal que se convertía en un café con amigos para hablar de todo. En definitiva, a la ciudad se le va un vecino, al Ayuntamiento un alcalde y a nosotros se nos ha ido un amigo.

Las reacciones de pesar han sido múltiples desde que se conoció la noticia a primera hora de la noche de ayer, desde todos los ámbitos. Especialmente afectados los alcaldes de la capital que, a pesar de las cuitas de las batallas políticas, guardan una muy buena relación.