Logroño celebra el XVI concurso popular de calderetas de San Mateo

Este lunes, 22 de septiembre, en la tercera jornada de las fiestas de San Mateo, amanece la capital con aroma propio: el del XVI concurso de Calderetas Riojanas.

El tiempo respeta, de momento, y la calle Gonzalo de Berceo es hoy la gran cocina de la capital con 120 mesas de cuadrillas que quieren comer, algunas quieren ganar, y sobre todo, quieren compartir este acto de las fiestas, en este día, que para suerte de muchos, no es laborable en Logroño.

Un certamen que se celebraba de 10:00h de la mañana a las 17:00h de la tarde; a primera hora se repartían las patatas y los participantes cuentan con dos horas y media para elaborar la receta de la mejor caldereta riojana (desde las 11:00 hasta las 13:30 horas). También se reservan 10 mesas para grupos como federaciones y patrocinadores (estas últimas no participarán en el concurso).

En este concurso hay siete premios con regalos como estuches de vino, paelleras o productos de la huerta riojana: a las seis mejores calderetas y a la mejor decoración del puesto.