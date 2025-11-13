cultura

Logroño aprueba que 2026 sera el "Año Rafael Azcona"

El Ayuntamiento aprueba esta conmemoración del 3l centenario del nacimiento del guionista logroñés

Diana Victoriano

Logroño |

2026 será el 'Año Rafael Azcona', así lo ha aprobado hoy el Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Logroño, para conmemorar 3l centenario del nacimiento del guionista logroñés.

Considerado por muchos el mejor guionista español, y elogiado con 6 premios Goya y 12 nominaciones, el legado de Azcona se plasma en obras como El pisito, Plácido, La escopeta nacional, Belle époque o La niña de tus ojos.

Hoy, todos los grupos municipales votaban a favor de esta declaración, que conlleva la creación de un grupo de trabajo para coordinar las actividades conmemorativas que se desarrollarán a lo largo del año; impulsar la difusión de esta efeméride, posicionando a Logroño como ciudad de referencia cultural; y la incorporación de una asignación específica para el desarrollo de los diferentes actos en honor al guionista.

El alcalde, Conrado Escobar, elogiaba la trayectoria del guionista y compartía con los presentes una carta dirigida a la memoria de Azcona.

Los portavoces de los grupos han dedicado palabras de admiración y agradecimiento a Rafael Azcona y todos los implicados en proteger su legado.

