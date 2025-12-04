El logroñés Luis Labarga destapa en su libro una secta que se aprovecha de la vunerabilidad de los adictos

El periodista logroñésLuis Labarga presenta hoy en Santos Ochoa de Calvo Sotelo (19h) su libro 'La noche oscura de Alcohólicos Anónimos', que parte de una investigación intensa y testimonios descorazonadores, e incluso desagradables, que plasman cómo funcionan los grupos que captan a víctimas que sufren la garra de las adicciones.

Terapias que nacieron en México, que en los ochenta llegaron en España por Galicia y que siguen actuando, con padrinos que desarrollan una cadena de humillaciones que replican constantemente a sus víctimas para "liberarles de sus demonios".

Un relato fascinante por el que Labarga ha recibido elogios, amenazas graves, menciones en el Congreso de los Diputados e instrucciones en las comisarías policiales de medio país…