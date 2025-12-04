Adicciones

El logroñés Luis Labarga destapa en su libro una secta que se aprovecha de la vunerabilidad de los adictos

Hoy presenta a las 19:00h 'La noche oscura de Alcohólicos Anónimos' en Santos Ochoa

Diana Victoriano

Logroño |

El periodista logroñésLuis Labarga presenta hoy en Santos Ochoa de Calvo Sotelo (19h) su libro 'La noche oscura de Alcohólicos Anónimos', que parte de una investigación intensa y testimonios descorazonadores, e incluso desagradables, que plasman cómo funcionan los grupos que captan a víctimas que sufren la garra de las adicciones.

Terapias que nacieron en México, que en los ochenta llegaron en España por Galicia y que siguen actuando, con padrinos que desarrollan una cadena de humillaciones que replican constantemente a sus víctimas para "liberarles de sus demonios".

Un relato fascinante por el que Labarga ha recibido elogios, amenazas graves, menciones en el Congreso de los Diputados e instrucciones en las comisarías policiales de medio país…

