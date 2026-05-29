Licitada la rotonda de Vara de Rey: más de un millón de euros y 6 meses de ejecución

La nueva glorieta de Vara de Rey será una realidad en los próximos meses. El jueves 28 salía a licitación, con una inversión prevista que supera el millón de euros y una vez adjudicada, en los próximos 3-4 meses, se estima que su ejecución se realice a lo largo de otros seis meses.

El gobierno municipal señala que esta rotonda será la primera fase de un proyecto conjunto que abarca toda la zona, y que continuará con la peatonalización de Belchite y concluirá con la remodelación de la calle San Antón.

La obra contempla también la transformación de la plazoleta de esa intersección, donde se eliminará el quiosco de prensa, sin uso actual, y se creará una nueva zona ajardinada en torno a la escultura dedicada a los Donantes de Sangre.

En cuanto al centro intergeneracional, ubicado en la antigua estación de autobuses, el concejal Íñigo López Araquistáin apuntaba que su inauguración es inminente.