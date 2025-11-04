El jurado considera no culpable al acusado por el crimen de Los Lirios ante la ausencia de pruebas

En la Audiencia Provincial ya hay veredicto por el crimen de Los Lirios: el jurado popular considera no culpable al acusado.

Las pruebas presentadas durante la investigación, y respaldadas por la Fiscalía y la acusación, no han sido suficientes para atribuir la autoría al esposo de la mujer que apareció muerta en su domicilio de Logroño en 2020.

En las dos semanas del juicio no ha podido confirmarse, si quiera, la presencia del acusado en Logroño, en las horas en las que supuestamente se produjo el crimen; y ese era el primero de los argumentos del jurado popular.

Recordamos que la Fiscalía pedía 22 años de prisión y 100.000 euros para el hijo de ambos; una indemnización que en todo momento ha rechazado, confiando en la inocencia de su padre y asegurando que padre e hijo pernoctaron en el municipio burgalés de Gumiel de Mercado, en la noche del crimen.

La acusación, en representación de los 8 hermanos de la fallecida, solicitaba también 22 años de cárcel e indemnizaciones para cada uno de ellos.

Por su parte, la defensa ha criticado desde el primer momento una investigación tendenciosa que carecía de pruebas contra el acusado y, de hecho, citó a numerosos conocidos de la pareja para confirmar la buena relación que mantenía el matrimonio. El jurado también ha basado su decisión en lo que los vecinos del domicilio escucharon y no escucharon esa noche. Otro de los razonamientos aportados por el jurado popular ha sido el ADN hallado en las manos de la víctima, que recordamos que convivía con su marido.

De esta forma, el acusado queda absuelto tras 4 años de sospecha, pero en libertad ante esa falta de prueba y se descarta así que este caso sea un crimen machista.

