Un joven de Haro muere atropellado al abandonar su vehículo tras un accidente

Un vecino de Haro, de 30 años, falleció anoche en un accidente a la altura del kilómetro 448 de la carretera N-232, en Rodezno, en un siniestro que se antoja aún más trágico porque el vehículo quedó volcado sobre la calzada, el joven pudo salir de él, pero después fue atropellado por otro turismo que circulaba por la vía, sin que los servicios de emergencias pudieran hacer otra cosa que confirmar el fallecimiento del joven.

La Guardia Civil ha abierto diligencias sobre este siniestro, que es el tercero con víctimas mortales en dos semanas, y que eleva a 12 el número de víctimas mortales en carretera este año.