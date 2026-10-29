Jornada de duelo y condolencias en La Rioja por las víctimas del accidente de Urda

Primer día de luto nacional por la tragedia ferroviaria en Urda; como venimos escuchando en esta jornada, el pavoroso número de víctimas mortales sigue aumentando, y son muchas las familias y personas pendientes de confirmaciones e información.

Entre las víctimas puede haber una riojana. La Guardia Civil confirma que, ayer tarde, una familia compareció ante la Unidad Orgánica de Policía Judicial para alertar de que no tenían noticia de su allegada, por lo que se adoptaron diligencias investigadoras y se tomaron muestras de ADN a los familiares, que han sido remitidas al Servicio de Criminalística para cotejarlas con las obtenidas en el lugar del suceso.

La de hoy ha sido una mañana con recuerdos para las víctimas, y de condolencias, como las expresadas por el presidente de la patronal riojana, Eduardo de Luis, junto al agradecimiento a profesionales y vecinos colaboradores en Urda, y su preocupación por la presidenta de la Fundación CEOE y ex ministra, Fátima Báñez.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la delegación riojana en el viaje institucional a Latinoamérica, asistirá en Buenos Aires, a las 16:00 horas de la tarde hora española, al minuto de silencio por las víctimas convocado por la Embajada Española.

Ayer los ayuntamientos riojanos se sumaban al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Minuto de Silencio en Logroño por el accidente de Urda | Europa Press

También se ha guardado silencio esta mañana en tres puntos en Logroño, de forma simultánea: la estación de ferrocarril (convocada por el Comité de Empresa de ADIF), la Delegación del Gobierno en La Rioja y la Jefatura Superior de Policía en Logroño.