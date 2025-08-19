Tráfico recuerda que no está permitido parar en el arcén salvo causa mayor

Una mujer de Logroño de 54 años falleció ayer en la A-12, a su paso por el municipio navarro de Torres del Río. Era la conductora de un turismo que se encontraba parado en el arcén, sentido a Pamplona, cuando un camión lo arrolló.

Ambos vehículos volcaron; el conductor del camión pudo salir por sus propios medios y la mujer tuvo que ser excarcelada y trasladada en helicóptero al Hospital de Navarra donde nada se pudo hacer por salvar su vida.

La Policía Foral investiga ahora las causas de este accidente y desde la Jefatura Provincial de Tráfico, Beatriz Zúñiga, nos recuerda que bajo ningún concepto está permitido parar en el arcén, y nos recordaba, además, la obligatoriedad del dispositivo V16 desde el próximo mes de enero.

Este accidente, en vías navarras, firma la novena muerte de riojanos en carreteras en este año.

En las dos últimas semanas, hemos sumado otras dos víctimas: una menor de 17 años moría en la madrugada del viernes al caer el coche en el que viajaba por un barranco; y, días antes otro joven, de 22, perdía la vida en Álava, en un accidente que también moría un joven de Citruenigo.

Zúñiga nos recordaba las principales causas de siniestros en carretera: el móvil, el alcohol, las drogas y la ausencia del cinturón de seguridad. El alcohol continúa siendo una lacra en las cifras de siniestros viales en nuestras carreteras y por ello, se está planteando rebajar la tasa permitida, como nos comentaba la Jefa Provincial de Tráfico.