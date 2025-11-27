Se investiga un atropello múltiple en Marianistas como posible caso de acoso escolar en redes sociales

La Guardia Civil informa de que ayer se registró un atropello múltiple en las inmediaciones del Instituto Marianistas de Logroño que se investiga como posible caso de acoso escolar.

El conductor del vehículo, un varón de 21 años, que ya ha sido identificado, al parecer, impacto contra dos alumnas de otro centro educativo de 16 años. Una de ellas resultó ilesa y la otra sufrió una fisura en la clavícula.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar si el atropello pudiera estar relacionado con un posible caso de acoso escolar a través de redes sociales y, al tratarse de menores y con el fin de reservar las actuaciones, por el momento no facilitará más datos sobre el incidente.