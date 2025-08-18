Tras el inicio de vendimia en Alfaro, Aldeanueva de Ebro comienza su cosecha de tempranillo blanco

Parecía que, como es habitual, Viñedos de Aldeanueva iniciaría la vendimia de la denominación de origen Rioja hoy pero finalmente, los primeros racimos de esta temporada se recogieron en Alfaro.

Bodegas y Viñedos Ilurce, decidieron adelantar la cosecha de tempranillo blanco por el calor, como nos explicaba su director técnico, Amador Escudero.

A pesar de tratarse de una bodega familiar, Ilurce señala que en las últimas campañas están desarrollando la vendimia mecanizada para garantizar una mejor temperatura de las uvas antes de la prensa.

Quien tradicionalmente marca el inicio de la vendimia, Viñedos de Aldeanueva, comenzaba hoy su cosecha de tempranillo blanco, que decidieron posponer para mejorar para la maduración de las uvas. Su director general, Abel Torres, coincidía con Escudero de la recogida de tempranillo tinto es inminente.

Desde Viñedos de Aldeanueva explicaban que aún necesitando menos gente en las viñas y bodegas, acusan esa demanda de las últimas temporadas en cuanto a falta de mano de obra.

LAS OPAS PIDEN CONTROL Y TRANSPARENCIA EN LOS PRECIOS

Ante el inicio vendimia, la Unión de Agricultores insiste "en la necesidad de controlar las existencias y entradas en las bodegas". Uno de los motivos para que la UAGR-COAG apoyara el Plan de Control para la vendimia "es la necesidad de controlar esta campaña la entrada de uva, mosto y vino en las bodegas".

Por este motivo, y ante el inicio de la vendimia, la Unión insiste "en reclamar a los técnicos y veedores del Consejo Regulador que extremen el control, no solo del estado de las viñas, sino también de las existencias previas en las bodegas, así como de las entradas de vino, mosto y uva".