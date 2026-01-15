Venezuela

“Es el inicio de un cambio esperado por más de 27 años” hablamos con venezolanos en La Rioja

Aseguran que se vive una "tensa calma" y que se controla el contacto con el exterior

Onda Cero La Rioja

Logroño |

Tras la intervención de EEUU en Venezuela y la detención de Maduro, hace casi dos semanas, no hay muchos avances en el país.

Marcos Mavares, presidente de la Asociación de Venezolanos en La Rioja, lamenta que millones de venezolanos hayan tenido que marcharse, como le ocurrió a él.

Según Mavares, la intervención de EEUU por la vía de la violencia no es lo más deseado, pero no se rechaza ante el sometimiento de la población. Considera que la situación real del país es muy diferente a la que se ha pretendido dar al exterior por el constante maquillaje del régimen chavista. De momento, y a pesar de los día pasados desde la detención de Maduro, desde Venezuela les llega que la población espera acontecimientos en tensa calma.

