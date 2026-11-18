Inés Sáenz Esteban, estudiante del Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Pontificia de Salamanca y becaria de Onda Cero La Rioja este verano, ha sido reconocida con el VIII Premio de Prácticas de la Asociación de la Prensa de La Rioja.

El galardón premia un reportaje emitido el pasado 27 de agosto sobre las necesidades de las familias riojanas ante la vuelta al cole. El jurado ha destacado su rigor, el lenguaje directo y la variedad de fuentes, con testimonios de alumnos, familias, asociaciones y comerciantes.

¡Enhorabuena, Inés! Puedes recordar el reportaje aquí.