La industria lidera el seguimiento de la huelga general en La Rioja, con menor incidencia en los servicios

Los trabajadores están llamados hoy a acudir al trabajo, a no consumir, y a secundar las movilizaciones convocadas en la calle en una huelga general solapada con la de las industrias cárnicas o la de ayer de los maquinistas.

Los piquetes informativos comenzaron a las 20h de la tarde en Logroño. De madrugada en Mercarioja, se bloqueaba una rotonda de entrada, aunque los camiones podían acceder al mercado por otra puerta. Después, en el polígono de La Portalada era detenido un joven del Sindicato de Vivienda que, según los sindicatos, resultaba herido por un empujón de los agentes.

El detenido era puesto en libertad cuatro horas y media después del incidente tras negarse a declarar en la comisaría de la Policía Nacional, ante cuya sede se han concentrado varios miembros de un piquete para recibirle al ser liberado. Por su parte, la Policía Nacional confirmaba a EFE que dos agentes han sido atendidos en un centro sanitario logroñés por «agresiones» en una intervención con los piquetes.

Los piquetes cortaban el tráfico en la rotonda de Avenida de Madrid, poco antes de las 08h de la mañana, donde la Policía Nacional retenía a 8 personas, igual que a otras 14 cerca del municipal de Las Gaunas. Ante la sede de la UNIR se ha cortado el acceso al edificio con gritos de "universidad pública".

Se calcula un seguimiento superior al 60% en químicas, textil, piel y calzado, y del 65% en metal y el sector vinícola. En la tercera jornada de huelga en industrias cárnicas, por encima del 65%.

Los quioscos y puntos de venta de Logroño recibían la prensa con normalidad y durante la mañana la mayoría de la hostelería, el comercio y otros sectores abrían mayoritariamente.

En algunos centros educativos, sobre todo institutos, muchos los alumnos han faltado a clase aunque, en conjunto, los centros presentaban estampas habituales de cada jornada lectiva.

Normalidad en los servicios mínimos de transporte del Gobierno regional y el Ayuntamiento de Logroño. En la capital se circula cada media hora, y varias líneas se verán afectadas por la manifestación de las 18h de la tarde.

En el transporte de viajeros en autobús se cancelaban los servicios a Bilbao de las 06:30h de la mañana y las 17:30h de esta tarde. Este panorama nos ofrecía el servicio de información de la estación.

El movimiento de viajeros se ha visto disminuido por algunos servicios cancelados, aunque también había opciones para poder acudir a clases y los servicios a las empresas han funcionado según lo previsto, aunque en La Portalada, los piquetes impidieron el paso de algún autobús que recogía a trabajadores del turno de tarde.

Han operado los vuelos de Logroño a Madrid y a Barcelona. Los trenes han sufrido alteraciones por la huelga de hoy y la de maquinistas de ayer. El Alvia Logroño-Madrid de primera hora no ha salido por reorganizaciones derivadas de la huelga de ayer, y los viajeros han sido trasladados a Zaragoza en un tren de media distancia, y reubicados en AVE. También estaba cancelado previamente, el regional Zaragoza-Logroño entre Castejón y nuestra capital, y quedaban suspendidos, fuera de servicios mínimos, los dos Intercity Logroño-Madrid por Miranda.

Los estudiantes protagonizaban la primera movilización de calle en la capital, a las 11h de la mañana, y junto a otros representantes sindicales han superado el millar de participantes.

Se han celebrado a mediodía concentraciones en la Puerta Munillo de Arnedo y el paseo de El Mercadal de Calahorra. La gran manifestación, a las 18h de esta tarde por el centro de Logroño.